Daniela Santanchè respinge la mozione di sfiducia e infiamma l’opposizione

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha difeso la sua posizione alla Camera in seguito alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione, scaturita dal suo rinvio a giudizio per il caso Visibilia. Durante il suo intervento, Santanchè ha affermato che prenderà una decisione sulle dimissioni dopo la prossima udienza del processo. Ha criticato l’opposizione dicendo: “In queste ultime ore ho capito meglio chi siete”, e ha riconosciuto le difficoltà causate dalle sue precedenti richieste di dimissioni.

Santanchè ha espresso le sue scuse in modo solenne, dichiarando che non erano opportunistiche ma frutto di una presa di coscienza. Ha rimarcato la sua determinazione a mantenere la propria identità, affermando di essere “l’emblema di ciò che detestate” per il suo stile e la sua libertà. Ha anche risposto alle accuse degli oppositori riguardo alla cassa integrazione, sottolineando che non cambierà la sua visione e continuerà a rappresentare un’immagine di successo e battagliera.

La ministra ha accusato la minoranza di giustizialismo, sostenendo che non hanno appreso nulla da precedenti casi di dimissioni politiche, difendendo così il suo diritto al garantismo istituzionale. Nonostante le critiche ricevute, ha espresso la sua felicità e la sua determinazione a rimanere positiva e combattiva, concludendo che non si lascerà influenzare dalla negatività dell’opposizione.