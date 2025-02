Daniela Santanchè e la mozione di sfiducia: le urla di chi si sente ‘abbandonata’ dalla maggioranza

Daniela Santanchè si trova in una situazione difficile a seguito della mozione di sfiducia nei suoi confronti, con la maggioranza che sembra abbandonarla. Durante il dibattito sull’accusa di falso in bilancio, i banchi di maggioranza erano quasi vuoti e nessuno ha preso la parola per difenderla. Salvo poche eccezioni, i membri del suo partito, Fratelli d’Italia, non erano presenti, mentre l’opposizione, rappresentata da leader come Elly Schlein e Giuseppe Conte, era numerosa e attiva. La Santanchè ha lasciato la Camera tra le urla di “vergogna” lanciati dai suoi avversari, senza aver avuto la possibilità di difendersi.

Il Ministro Luca Ciriani ha cercato di minimizzare la situazione definendola una normale giornata di lunedì e sostenendo che il dibattito sarebbe stato seguito dalle dichiarazioni di voto. Tuttavia, molti ritengono che il suo appoggio all’interno della maggioranza sia venuto meno. Un sondaggio recente ha rivelato che il 71% degli italiani sostiene che la ministra dovrebbe dimettersi, mentre anche tra gli elettori di Fratelli d’Italia, una buona parte è favorevole a un passo indietro.

Matteo Salvini ha difeso la Santanchè, dichiarando che non dovrebbe dimettersi senza una condanna definitiva. La situazione rimane tesa, e la votazione sulla mozione di sfiducia è ancora da calendarizzare, con la speranza della maggioranza di rafforzarsi grazie al voto di fiducia del Parlamento. In questa cornice di instabilità, le dichiarazioni degli esponenti di governo sembrano cercare di mantenere la calma e tranquillizzare i propri sostenitori.