Daniela Santanchè e il caso Visiblia: Le conseguenze della mozione di sfiducia del M5S e le avvertimenti di Conte

Il Movimento 5 Stelle (M5s), guidato da Giuseppe Conte, ha lanciato un attacco contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, chiedendone le dimissioni dopo il rinvio a giudizio legato al caso Visibilia. Il M5s ha presentato due mozioni di sfiducia, una alla Camera e una al Senato, per costringere il governo a prendere una posizione netta sulla questione giudiziaria. Conte ha utilizzato i suoi social per promettere di mettere il governo alle strette, dichiarando che non si può ignorare la situazione di una ministra accusata di falso in bilancio, mentre si gestisce la promozione del Turismo in Italia.

Conte ha anche criticato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accusandola di incoerenza e di favoritismi verso i membri del suo partito. Ha ricordato che Meloni aveva chiesto dimissioni in altre situazioni e ora tace di fronte a gravi accuse contro Santanchè. I capigruppo del M5s, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, hanno sostenuto che la situazione di Santanchè è “inopportuna” e che la sua condotta è stata grave, danneggiando la reputazione del Paese.

Santanchè è rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio per la sua gestione della Visibilia Editore. È accusata di aver fornito dati false o incompleti riguardanti i conti dell’azienda, per cui la pena prevista può variare da 1 a 5 anni di detenzione. Insieme a Santanchè, altre 16 persone saranno processate per le medesime accuse.