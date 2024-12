Daniela Santanchè e Giovanni Canio Mazzaro: Indagini sulla Bancarotta del Ki Group

Daniela Santanchè è indagata dalla procura di Milano insieme all’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro e ad altre quattro persone per bancarotta fraudolenta della Ki Group Srl, una delle società del suo gruppo nel settore del bio-food. A gennaio 2024, il tribunale fallimentare ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Ki Group. Santanchè ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società dal 2019 al 2021, periodo in cui la Ki Group ha accumulato un passivo di oltre 8,6 milioni di euro. L’inchiesta è coordinata dai pm Marina Gravina, Luigi Luzi e Roberto Pellicano, impegnati anche in altri filoni che coinvolgono la ministra.

La notizia dell’indagine è stata diffusa da La Stampa, coincidentemente con l’attesa della sentenza per il processo Open Arms che vede Matteo Salvini come imputato. Ki Group Srl è stata la prima azienda del gruppo bio a subire la liquidazione. Tra gli amministratori c’era anche Giovanni Canio Mazzaro, che ha avuto un ruolo significativo nella gestione della società. L’ultima azienda del gruppo, Bioera, è stata dichiarata fallita il 4 dicembre 2024.

Santanchè è già coinvolta in altri procedimenti giudiziari a Milano legati a Visibilia, dove la sua posizione è complicata dall’accusa di truffa aggravata all’Inps per un presunto uso improprio della cassa integrazione durante il periodo Covid. Su questo caso, dovrà intervenire la Cassazione per chiarire la competenza territoriale. Inoltre, è attesa una decisione del Gup il 17 gennaio riguardo a presunte false comunicazioni sociali.

Recentemente, un’altra notizia ha coinvolto il figlio della ministra, Lorenzo Mazzaro, accusato di abusi edilizi nella villa di Pietrasanta, il che potrebbe portare a un processo per lui.

Giovanni Canio Mazzaro, ex compagno di Santanchè, è ingegnere e ha una carriera significativa, avendo ricoperto ruoli di vertice nel settore pubblico e in diverse aziende private, inclusi Pierrel Farmaceutici Spa e Bioera Spa. La situazione legale di Santanchè continua a evolversi, con più filoni di indagine che potrebbero influire sulla sua posizione politica e professionale.