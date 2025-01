Daniela Santanchè contro FdI: Smentita da un audio dopo le accuse ai giornali

Il caso politico e giudiziario della ministra del Turismo Daniela Santanchè continua a suscitare polemiche. Recentemente, è emerso un suo commento, riportato da diversi quotidiani, in cui, durante un colloquio a Gedda, risponde a critiche rivolte al suo partito, Fratelli d’Italia (FdI), con un “chissene frega”. Questa affermazione ha generato malumori all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni. Santanchè ha successivamente negato la veridicità delle sue dichiarazioni, definendole “ricostruzioni fantasiose” e affermando che il termine fosse riferito a chi la critica, non al suo partito. Ha anche sottolineato la sua lealtà a Meloni, dichiarando che si dimetterebbe solo se a chiederlo fosse il presidente del Consiglio.

Tuttavia, un audio dell’intervista contraddice la versione di Santanchè. Le registrazioni pubblicate da La Stampa e Repubblica mostrano chiaramente le sue parole. Rispondendo a una domanda su eventuali critiche dal suo partito, Santanchè ha effettivamente utilizzato l’espressione controversa. Alla domanda su come si sente rispetto al suo partito, ha espresso che non si sente mai sola e ha affermato che non prevede di dimettersi.

Nel frattempo, si attende una decisione dalla Cassazione riguardo la richiesta di Santanchè di spostare il procedimento sul caso Visibilia da Milano a Roma, in cui è indagata per truffa aggravata ai danni dell’INPS. Oggi, il procuratore generale ha richiesto che il caso resti a Milano, e la decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.