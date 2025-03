Daniela Santanchè accusa Francesca Pascale e Selvaggia Lucarelli: ‘Una vicenda ridicola sulle borse false’

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha denunciato Francesca Pascale e Selvaggia Lucarelli per la questione delle ‘borse false Hermès’. Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha accusato Santanchè di averle regalato accessori presumibilmente falsi, mentre Lucarelli ha supportato queste affermazioni con un’inchiesta. Durante un evento a Palazzo Lombardia, Santanchè ha confermato la denuncia, affermando di avere una fattura che dimostra l’autenticità del prodotto e invitando le accusatrici a affrontare la questione in tribunale. La ministra ha anche colto l’opportunità per criticare Nicola Fratoianni riguardo alla Tesla posseduta dalla deputata Elisabetta Piccolotti, dicendo di non vergognarsi delle borse Hermès e lasciando intendere che potrebbe acquistare una Tesla.

In risposta a domande riguardo a Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano che si è autosospeso per un’indagine sui dossieraggi, Santanchè ha espresso delusione personale nei suoi confronti. Ha dichiarato di conoscerlo da 30 anni, rimanendo sorpresa dall’attività illecita a cui è stato associato. Ha anche specificato che attenderà la conclusione delle indagini prima di decidere come agire ulteriormente, sottolineando di essere molto arrabbiata per la situazione.

Infine, riguardo al processo Visibilia e a possibili dimissioni da ministra, Santanchè ha affermato di sentirsi tranquilla, poiché i suoi legali stanno seguendo la questione, e ha ribadito la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, aggiungendo che valuterà eventuali decisioni future in base agli sviluppi.