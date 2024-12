Daniela Ruggi scomparsa nel modenese, c’è una novità?

Il 66enne residente a Polinago, noto nel paese come “lo sceriffo”, è stato sottoposto a misure cautelari dalla Procura di Modena, tra cui la custodia in carcere e il sequestro di armi, un cellulare e un’auto, in relazione alla scomparsa di Daniela Ruggi, una giovane di 31 anni proveniente da Montefiorino misteriosamente scomparsa dal 18 settembre. L’arresto dell’uomo potrebbe rappresentare una svolta significativa nelle indagini sulla scomparsa della ragazza.

Recentemente, il 66enne era intervenuto nel programma televisivo Pomeriggio 5, dichiarando di essere stato uno degli ultimi a vedere Daniela prima della sua scomparsa. Durante l’intervista, aveva sostenuto di aver trovato nella propria auto alcuni capi di biancheria intima della giovane, una rivelazione che ha sollevato interrogativi sul suo possibile coinvolgimento nel caso. A meno di una settimana dal suo intervento televisivo, è stato arrestato dai carabinieri per il possesso di armi illecite rinvenute nella sua abitazione.

Successivamente, durante un interrogatorio di garanzia, le circostanze legate alla scomparsa di Daniela hanno cominciato a farsi più complesse, e i Ris di Parma hanno perquisito la sua casa alla ricerca di indizi. L’uomo ha rivelato di aver avuto una relazione con la ragazza scomparsa, affermando di averle offerto ospitalità per lavarsi e mangiare poiché viveva in condizioni precarie.

Adesso si attende la convalida della custodia cautelare da parte del giudice, mentre gli investigatori continuano a lavorare per raccogliere ulteriori prove e chiarire il coinvolgimento del 66enne nel caso di Daniela Ruggi. Il clima nel comune di Polinago è teso e carico di incertezze, mentre amici e familiari della ragazza si aggrappano alla speranza di scoprire la verità sulla sua scomparsa. La comunità rimane in attesa di sviluppi significativi nel corso delle indagini, mentre le autorità lavorano per far luce su questo drammatico mistero.