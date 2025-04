Daniela Marzulli: Chi è la moglie di Martin Castrogiovanni?

Martin Castrogiovanni, ex rugbista e conduttore televisivo di origini argentine, è legato alla compagna Daniela Marzulli dal 2019. Daniela, addetta alle vendite nella casa di moda Fendi e madre di un ventenne di nome Rocco, ricorda il loro incontro fortuito durante una videochiamata organizzata da un amico. Dopo un paio di mesi di conversazioni virtuali, si sono finalmente incontrati di persona, dove il primo bacio ha segnato l’inizio della loro storia d’amore. Martin si considera molto legato a Rocco, descrivendolo come un figlio e instaurando un buon rapporto anche con il padre biologico.

La proposta di matrimonio di Martin a Daniela è stata inusuale: durante una vacanza a Mentosa, ha inserito l’anello di fidanzamento all’interno di un Mate, una bevanda tradizionale sudamericana, creando un momento di suspense. Dopo un po’ di esitazione, Daniela ha pianto di gioia accettando. La coppia si è sposata nel 2020 con una cerimonia intima a Tre Croci, in provincia di Viterbo. Martin esprime spesso il suo amore per Daniela, sottolineando la bellezza della loro relazione e il profondo rispetto reciproco.

Castrogiovanni, noto anche per la sua carriera televisiva in programmi come “Ballando con le stelle” e “Tú sí que vales”, ha dichiarato che Daniela gli ha dato emozioni uniche, facendo di lei la persona per cui vuole lottare. La loro storia continua a essere una fonte d’ispirazione per molti, intrisa di amore e complicità.