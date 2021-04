Finalmente Daniela Martani ha tirato fuori il sto lato più “strong” e ieri sera si è scagliata contro Gilles Rocca e Francesca Lodo. Ilary Blasi in diretta ha fermato le nomination e ha detto: “Daniela Martani, cosa c’è? Sentivo che stai urlando“. L’ex naufraga dallo studio ha preso la parola ed ‘è esondata come un fiume che esonda’.

“Intanto Francesca Lodo è una falsa, lei non ha votato Gilles perché non ha avuto le pa**e. Questa ragazza ha una paura fo***ta, ha proprio paura di Gilles. Questa è una cosa vergognosa. Vergogna per come tratta le donne, per come si rivolge alle persone. Per il modo in cui si rivolge a certi concorrenti. Lui doveva già stare fuori. Se ha problemi, visto che ha detto che è squilibrato di testa, che esca, perché ha stufato. Il suo atteggiamento è inqualificabile. Francesca e te ti devi vergognare, ce l’hai con le donne. La verità è questa, tu prendi di mira le donne. Non hai la forza di votare Gilles. Questa è la verità, perché hai proprio il terrore di uscire.

Dopo come ha trattato anche te, tu voti Miryea? Lei è tanto carina e non ti ha mai risposto male dai. Per come ti ha trattata ancora non lo nomini? Ma tu proprio non ti vergogni?! Allora te lo dico io, vergognati! Gilles deve andare fuori e basta! Siete tutti vergognosi, siete un clan”.