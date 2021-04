Daniela Martani è stata eliminata durante la scorsa puntata da L’Isola dei Famosi e ieri è stata ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione.

L’ex naufraga anche in questa occasione ha ribadito come sarebbe rimasta volentieri su Playa Esperanza e di essersi pentita (“una cosa che rimpiangerò per tutta la vita”) di non aver accettato di restare.

“Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi accettato sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no. Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel momento mi è venuto istintivo dire di no. Quando ho parlato con la mia amica stavo per cambiare idea, ma poi mi hanno incalzata ‘Dai, dai, dai..’ e là di nuovo ho riconfermato il no. Ripensandoci mi son detta che avrei potuto provare a fare il ballottaggio con Elisa. E’ una cosa che rimpiangerò per tutta la vita, spero di avere la possibilità di fare un altro reality dopo L’Isola dei Famosi, mi piacerebbe rimettermi in gioco.

Daniela Martani punta ad un nuovo reality

La Martani ha poi confessato che le piacerebbe fare un nuovo reality.

“Ho avuto poca possibilità di far vedere chi sono realmente, a L’Isola dei Famosi ci sono riuscita ma solo in parte. Se in futuro avrò tempo potrò dare di più. Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?”.

Un desiderio che tale rimarrà, dato che dubito che Alfonso Signorini prenderà in considerazione di averla nel nuovo cast del GF Vip.