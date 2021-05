Daniela Martani rientrata in Italia dopo l’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi è tornata a fare quello che le è sempre riuscito fare meglio: polemizzare.

Dopo aver accusato apertamente la produzione di averla incalzata ad abbandonare il reality spingendola a non accettare di restare su Playa Esperanza, Daniela Martani ora se l’è presa con il social media manager che gestisce i social de L’Isola dei Famosi.

Da due puntate a questa parte, infatti, i social de L’Isola dei Famosi annunciano anzitempo gli ospiti che saranno in studio. Lo hanno fatto con Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez e Giovanni Ciacci la scorsa settimana ed anche con Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che approderanno in studio nella puntata di lunedì.

“Finalmente lunedì rivedremo pure la nostra Elisa!” e ancora “Siamo felicissimi di avere Drusilla con noi in studio lunedì!“.

Finalmente lunedì rivedremo pure la nostra Elisa!❤️ #Isola pic.twitter.com/kg6UlZgKkZ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 30, 2021

Siamo felicissimi di avere Drusilla con noi in studio lunedì!❤️❤️❤️ #Isola pic.twitter.com/mrdlaUuglA — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 30, 2021

Post che in occasione del rientro in studio di Daniela Martani non è stato fatto e lei sembrerebbe essersela legata al dito.

“@IsolaDeiFamosi, “finalmente”, “siamo felicissimi”. Sarebbe piaciuto tanto anche a me avere annunci così entusiastici del mio arrivo in studio all’Isola invece nada. Starò sulle balle al social media manager?”

