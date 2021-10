Daniela Martani è durata a Star in the Star tre puntate (proprio come a L’Isola dei Famosi) e – proprio come nel reality di sopravvivenza – se n’è andata con una bella polemica.

Eliminata con voto unanime dai giudici Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella, Daniela Martani si è tolta la maschera di Madonna non prima di aver polemizzato un po’.

“Chi eliminiamo? Non credo che questa volta ci sia un pareggio: eliminiamo Madonna“, hanno dichiarato i giudici. “Ci sono un po’ di pregiudizi” ha risposto Daniela Martani “I pregiudizi ci sono nei cantanti stranieri perché sono stati fatti fuori quasi tutti, il giudizio della giuria è stato non proprio obiettivo. Lady Gaga avrà vinto, ma Elton John e Paul McCartney sono fuori. Se rosico? Ovvio è normale, siamo in Italia. Sono molto polemica. I giudici si sono accaniti nei miei confronti“.

A dire la sua anche Ilary Blasi che dopo aver svelato che la Madonna in questione ha partecipato ad un reality ha dichiarato: “Questa Madonna non mi è nuova, sto facendo mente locali sui reality, ma credo di aver avuto una intuizione. Una Madonna polemica“. Una Madonna polemica a cui Pucci ha dato il colpo di grazia prima dello smascheramento: “Usciresti con più decoro se accettassi questa valutazione“.

Daniela Martani sui social: “Più intonati i cantanti di Star in the Star che quelli di Tale e Quale Show”

Ovviamente per partecipare a Star in the Star la Martani ha firmato un contratto di riservatezza e proprio la scorsa settimana, commentando su Twitter il programma fingendo di essere una semplice telespettatrice, ha tirato una stoccatina ai concorrenti di Tale e Quale Show. Alla luce dei fatti si è giustificata con un generico “era una battuta”.