Daniela Martani è probabilmente la concorrente più discussa dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi ed anche durante la prima puntata, più volte, è stato ironizzato sul suo essere vegana, considerato da molti uno stile di vita troppo drastico per la vita di sopravvivenza basata a cocco, riso e pesce.

La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!! #isola #tzvip — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 15, 2021

Questo ovviamente per Daniela Martani non è un problema e proprio durante il secondo giorno ha cercato di scoraggiare Gilles Rocca che voleva pescare un polpo.

“Perché volete pescare il polpo, che ve ne fate se tanto non abbiamo neanche il fuoco?”.

A risposta diretta “lo vogliamo pescare per poi creare l’esca per pescare altri pesci“, Daniela Martani ha insistito “ma tanto non potete mangiarli, non c’è il fuoco“, ma Gilles non ha comunque cambiato idea: “Ma lo facciamo per imparare a pescare in attesa del fuoco, altrimenti che facciamo?“.

La conversazione si è interrotta qua, ma quando Gilles Rocca – parlando con Paul Gascoigne – ha confessato di aver visto uno scoglio pieno di granchi da catturare, la Martani ha risposto:

“Il digiuno non fa male al nostro organismo ed al nostro corpo, anzi, serve: il digiuno serve per purificarci”.

Daniela Martani: ecco perché partecipo

Daniela Martani a Tv Sorrisi & Canzoni ha dichiarato: