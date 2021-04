Daniela Martani, terminata l’esperienza in Honduras come naufraga de L’Isola dei Famosi, ha fatto il suo rientro in Italia dove è tornata a fare quello che le è sempre riuscito alla grande: polemizzare su Twitter.

Questa volta l’ex pasionaria di Alitalia si è lamentata delle due settimane di isolamento che devono fare gli italiani di ritorno da un viaggio all’estero: “14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?“, aggiungendo poi, “Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo“.

Daniela Martani ha poi retwittato un tweet scritto da una fan: “Perché mi avete eliminato Daniela Martani?” e quando le è stato fatto notare: “Daniela cosa retwitti che te ne sei scappata te“, l’ex gieffina ha risposto accusando la produzione di averla spinta al ritiro avendole concesso poco tempo per pensare: “Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete“.

L’ex naufraga ha anche messo like ad un altro commento scritto da un fan in merito al suo ritiro: “Forse perché le hanno lasciato [la produzione, ndr] meno di mezzo secondo per pensarci mentre per altri hanno chiamato anche la portinaia“.

Insomma, l’ennesima polemica (sterile) firmata Daniela Martani, dato che Ilary Blasi le ha dato tutto il tempo necessario per pensare se restare o no su Playa Esperanza. Dopo che la Martani ha detto ‘no‘, infatti, Ilary le ha risposto ‘ti dò altro tempo per pensare‘ passando la parola ad Elisa Isoardi (che ha accettato subito di restare in gara) e quando è toccato di nuovo a Daniela dire la sua, la conduttrice l’ha fatta anche parlare con la sua migliore amica che l’ha spronata a restare. Il risultato? “Ilary non resto, torno a casa“.