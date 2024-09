Daniela Ferolla a La volta buona: il dramma della madre scomparsa

Daniela Ferolla, conduttrice di Unomattina, ha recentemente condiviso il retroscena emozionante della sua proposta di matrimonio con Vincenzo Novari, con cui si è sposata lo scorso giugno. Ospite del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, Daniela ha rivelato dettagli su questo momento significativo della sua vita. La coppia si è conosciuta nel 2004, quando Ferolla aveva solo 21 anni e Novari 45, ma la loro differenza d’età non ha mai rappresentato un ostacolo per la loro relazione che dura ormai da quasi vent’anni.

Durante l’intervista, Daniela ha parlato del matrimonio come un passo fondamentale per consolidare la loro storia d’amore: “La mia volta buona è stata il matrimonio,” ha detto. La proposta è avvenuta durante le festività natalizie ed è stata descritta come “muta” e estremamente romantica. Ferolla ha spiegato che, pur non avendo ricevuto parole, ha capito che si trattava di una proposta grazie all’anello che Novari le ha presentato, creando un’atmosfera magica con l’albero di Natale e la presenza della sua famiglia.

L’intervista ha anche offerto a Daniela l’opportunità di riflettere sulla sua carriera, iniziata con la vittoria di Miss Italia nel 2001, e sul supporto cruciale ricevuto da sua madre. Ha raccontato di come, dopo la sua incoronazione, la madre l’accompagnasse nei vari impegni e l’incoraggiasse a non trascurare gli studi, insistendo sull’importanza di un “piano B”. Daniela ha toccato con emozione il tema della scomparsa della madre, avvenuta dieci anni fa, esprimendo gratitudine per gli insegnamenti ricevuti e sottolineando che la madre, che ha conosciuto anche Vincenzo, era molto felice per la loro unione.

Attraverso i suoi racconti, Daniela Ferolla non solo celebra un momento felice della sua vita privata, ma rende anche omaggio alla figura della madre, che ha avuto un ruolo fondamentale sia nel suo percorso formativo che nelle sue scelte personali. La conduttrice continua a vivere un periodo di grande successo, sia nello spettacolo che nella vita sentimentale.