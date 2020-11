X Factor 2020, chi condurrà il secondo Live? Ecco chi sostituirà Alessandro Cattelan, positivo al Coronavirus.

Alessandro Cattelan ha il Covid, ma non condurrà il secondo Live di X Factor da casa, come fatto da Carlo Conti a Tale e Quale Show. La produzione del talent di Sky ha infatti annunciato il nome del suo sostituto, o meglio della sua sostituta. Si era parlato di Lodovica Comello, ma alla fine si è virato su un nome già presente nel cast del programma di questa stagione: Daniela Collu. La conduttrice di Hot Factor sarà infatti ‘promossa’ a presentatrice dello show vero e proprio almeno per questo secondo Live.

Daniela Collu sostituisce Alessandro Cattelan a X Factor

Alessandro Cattelan dà forfait. Non ci sarà al secondo Live di X Factor. E allora ecco che l’annuncio della prima eliminazione di questa edizione toccherà alla sua sostituta, Daniela Collu.

Daniela Collu

Sarà dunque la speaker radiofonica a prendere le redini dello show per questo importantissimo appuntamento. La diretta interessata non ha rilasciato per ora commenti, ma si è limitata a scrivere: “Abile e arruolabile“. Quel che è certo è che si tratta di una sostituzione temporanea, e che Cattelan tornerà al suo posto non appena si sarà rimesso.

Ecco il suo post:

Daniela Collu e la gaffe con Hell Raton

E pensare che solo pochi giorni fa la Collu aveva fatto parlare di sé per aver scatenato una polemica sessista sul web, dopo essersi lasciata andare a una battuta imbarazzante a Hot Factor. La conduttrice aveva infatti provocato Hell Raton, lasciando immaginare posizioni in cui le sarebbe piaciuto metterlo… Una battuta che ha messo in imbarazzo e non poco il giovane giudice, e che ha fatto piovere critiche sulla conduttrice da parte del mondo del web. Nonostante questo, la presentatrice è stata ‘promossa’ e avrà l’opportunità di rifarsi. Basterà tenere a freno la lingua!