Daniel Ricciardo: La Nuova Vita nel Motorsport dopo il Ritiro

Daniel Ricciardo, ex pilota di Formula 1, ha festeggiato il suo 36° compleanno al kartodromo di Buckmore Park, dove segue la Daniel Ricciardo Series, un campionato dedicato ai giovani talenti. Dopo il ritiro avvenuto al termine del Gran Premio di Singapore nel 2024, Ricciardo ha intrapreso un nuovo percorso nel mondo del motorsport, affermando che, sebbene non corra più, il motorsport resta una parte fondamentale della sua vita.

Il suo ultimo impegno nella Formula 1 risale a quasi dieci mesi fa, e quella corsa ha segnato la fine di un capitolo significativo. Ricciardo ha affrontato sfide difficili dopo l’addio alla Red Bull, passando alla Renault e poi alla McLaren, dove ha vissuto stagioni complicate. La vittoria di Monza nel 2021 è stata una delle poche soddisfazioni, mentre il 2023 lo ha visto tornare in Red Bull come terzo pilota e successivamente sostituire Nyck de Vries nell’AlphaTauri.

Tuttavia, non è riuscito a ritrovare la forma di un tempo e, a causa di un infortunio al polso, ha visto altri piloti occupare il suo posto stabilmente. Oggi, Ricciardo si dedica a sostenere i giovani kartisti, ritenendo che tornare alle sue origini lo faccia sentire vivo. Ha condiviso il suo entusiasmo per quello che sta facendo, elogiando i ragazzi che osserva in pista e ricordando i legami che si creano nel mondo delle corse.

In un momento di riflessione, l’ex pilota ha sottolineato l’importanza di divertirsi nelle corse, un messaggio che cerca di trasmettere ai giovani che incontra. Il karting, secondo Ricciardo, non è solo un mezzo per correre, ma un ambiente che aiuta a sviluppare la fiducia in se stessi.