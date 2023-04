Daniel Nilsson ha lasciato la tv “per motivi personali”, cosa fa ora

Daniel Nilsson, celebre volto di Avanti un Altro, ha lasciato la trasmissione e quindi anche la tv “per motivi personali”, come riferito tempo fa da Franco Pistoni, il celebre iettatore della trasmissione di Paolo Bonolis.

“Salutiamo Daniel che ha dovuto lasciare la trasmissione per questioni personali, dopo undici anni” – ha scritto Pistoni sui social – “Per me è stato un dolore enorme: per anni abbiamo condiviso lo stesso camerino e ci capivamo al volo, bastava uno sguardo, anche se lui non parlava italiano ed io meno che mai lo svedese. Contemporaneamente, diamo il benvenuto ad Andrea De Paoli che ha il difficile compito di sostituire una pietra miliare di Avanti Un Altro! A presto, Daniel, grande amico mio”.

Il nuovo Bonus di Avanti un Altro, come sappiamo, è l’ex idraulico Andrea De Paoli, ma di Daniel Patrick Kirsten Nillson – per tutti semplicemente Daniel Nillson – da mesi abbiamo perso le tracce. Su Instagram è però molto attivo: ora ha i capelli corti, ama sciare e per questo si è rotto pure una gamba.

Oltre Avanti un Altro, Daniel Nillson ha fatto poco in tv, se non una partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2016.

“Episodi imbarazzanti durante il mio lavoro? Stavo aggiustando un condizionatore tra il tetto e il balcone… C’era questa cliente (sorride, ndr), una ragazza che veniva a chiedermi di continuo se volevo acqua o caffè, ma lo faceva in perizoma. Ho avuto come un sesto senso e mi sono fermato… beh, poco dopo è arrivato il marito: ed era enorme, mi avrebbe steso al “ciao”. Un’altra volta, situazione simile, però la ragazza aveva solo un asciugamano e c’era la madre in casa. Sono fuggito per non cadere in tentazione. Ma potrei andare avanti per ore: quella volta che sono entrato in banca sempre per un intervento… no, questa non posso dirla”.