Alle 20 il nome di Daniel risuona, con voce straziata, all’incrocio di via Palmiro Togliatti con viale del Romanisti: sono le grida dei genitori, arrivati sul posto della tragedia pochi istanti prima dei soccorsi. La Smart Four Four sulla quale viaggiava Daniel Guerini, la giovane promessa della Primavera della Lazio in compagnia di due amici, Tiziano Rozzi ed Edoardo De Blasi, 19enni anche loro, è quasi irriconoscibile dopo lo scontro con la Mercedes Classe A guidata da Temo Sebastiani, 67 anni.

“Stavano andando a cena a casa di Tiziano, a Tor Tre Teste”, sospirano i parenti e gli amici arrivati immediatamente tramite il passa parola. L’asfalto è un tappeto di vetri e pezzi di carta, resti della cena da asporto che avrebbero dovuto consumare insieme in casa.

La notizia dell’incidente è circolata in fretta. Quando arrivano i genitori di Guerini, il centrocampista è già deceduto. Forse entrambe le auto viaggiavano a forte velocità.

Nell’impatto, sulla cui dinamica stanno ancora lavorando gli agenti del V Gruppo della polizia locale, il corpo del calciatore sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto, non è ancora chiaro se dal tettuccio. Nella carambola l’auto l’avrebbe schiacciato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il corpo.

Sono stati momenti di grande tensione in via Palmiro Togliatti. Gli agenti della polizia locale hanno cercato in tutti i modi di confortare e tranquillizzare i familiari del calciatore, che hanno sfogato il loro dolore lancinante con rabbia.

Il corpo del 19enne, coperto da un telo blu è rimasto sotto la Smart, sollevata con un cric per tutti il tempo necessario all’arrivo del consulente tecnico che ha assistito allo svolgimento dei rilevi. La rabbia è stata sfogata anche sui vigili del fuoco e sui carabinieri, intervenuti sul posto.

Poi i caschi bianchi hanno dovuto allontanare tutti dalla zona dell’incidente. La tensione si è spostata al policlinico di Tor Vergata. Con le Guardie giurate costrette anche loro ad ammortizzare il disappunto, acuito dal fatto che l’accesso ai familiari è interdetto a causa dell’emergenza covid

È grave anche De Blasi: lotta per la vita ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata, all’ospedale San Giovanni. Rozzi è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Mentre il conducente della Classe A ha riportato solo delle lievi ferite ed è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso del Pertini.

I rilievi sono andati avanti fino a tarda notte. Il presidente della Lazio Claudio Lotito si sarebbe subito interessato alla vicenda, del resto aveva preso a cuore già in precedenza le sorti del calciatore, avrebbe aiutato anche il padre – trapela da Formello – e adesso la società si starebbe incaricando dei funerali.

Pochi minuti dopo l’incidente il caso è stato immediatamente affidato a un pubblico ministero: e un consulente tecnico si sarebbe precipitato sul luogo dello scontro per esaminare sul campo i primi elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica.

Guerini aveva compiuto 19 anni lo scorso 21 marzo: era un centrocampista di buone prospettive. Una mezzala. Era stato mandato per due anni a giocare nel Torino ma da gennaio era tornato a Formello (“Roma è la mia casa, la Lazio la mia squadra. Sono felice di essere tornato”, disse appena tornato).

La notizia ha scosso Formello, dal responsabile della Primavera Tare al direttore del settore giovanile Mauro Bianchessi. Entrambi, al momento sotto shock, in inverno avevano lavorato molto per riprendere Guerini, mezz’ala e trequartista “dai piedi educati”, dal Torino.

E riportarlo nella sua città, dove era cresciuto e dove sperava, un giorno, di fare il salto nel calcio dei grandi. “Non ci posso credere fratello mio ti ringrazio per i bei momenti passati insieme. Sarai sempre dentro al mio cuore”, il messaggio postato sui social da Etienne Tare, figlio del ds della Lazio e compagno di squadra di Guerini.