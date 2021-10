Daniel Craig è in pieno tour promozionale per il nuovo film di 007, No Time to Die. L’attore britannico durante una recente intervista in un podcast ha raccontato di come abbia sempre preferito frequentare i locali gay ed ha anche spiegato il motivo.

“Frequento i locali gay da molto tempo. Non credo che questo possa scioccare qualcuno. Una delle ragioni, sta di sicuro nel fatto che non mi capita così spesso di avere delle discussioni o litigate nei bar gay. Perché in questi locali non c’è quell’atteggiamento aggressivo da “devo essere il più forte e macho” che c’è nei bar etero e che, francamente, mi ha stancato. Sono dei gran bei posti dove andare, c’è un’atmosfera più rilassata, divertente e sicura per svagarsi un po’. Lì sono tutti più tranquilli e concentrati sul divertirsi e lo stare bene. Non devi star lì ad affermare la tua sessualità. Ed è una cosa ok. E poi potevo incontrare delle ragazze che erano li per la mia stessa ragione. Quindi oltre all’atmosfera c’era anche un motivo in più che rendeva quelle serate più sane e belle”.

Daniel Craig e i pettegolezzi sulla sua presunta omosessualità.

Nella sua lunga chiacchierata Daniel Craig ha anche commentato i rumor sulla sua presunta omosessualità, circolati durante una paparazzata del 2010: “Ricordo dei pettegolezzi della storia tra me e Bruce [Bozzi]. Ma non mi è mai importato delle voci. Quella volta, me lo ricordo benissimo, eravamo stati paparazzati all’esterno del locale mentre ci abbracciavamo. È ironico perché non stavamo facendo niente di sbagliato, si trattava solo di una bella serata. Chiacchieravamo, ci siamo ubriacati e a un certo punto ho detto: ‘Dai andiamo al bar, usciamo’. Il locale era LGBT e quindi?!“.