Daniel Brühl al Torino Film Festival

Daniel Brühl ha partecipato al Torino Film Festival, dove ha ripercorso la sua carriera durante una conferenza stampa. L’attore ha parlato dei suoi ruoli in vari film, incluso “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino, dove ha interpretato il soldato tedesco Friedrich Zoller. Questa esperienza è stata definita da Brühl come “curiosa e rivoluzionaria” e gli ha cambiato la vita.

Brühl ha anche parlato del suo lavoro con Tarantino, che lo ha consacrato a Hollywood. Ha sottolineato la differenza tra il successo europeo di “Good Bye, Lenin!” e il lavoro con Tarantino, che ha richiesto una trasformazione anche linguistica, poiché non parlava bene francese al momento del provino.

L’attore ha inoltre parlato della sua capacità di muoversi tra generi e industrie diverse, citando i suoi ruoli nel Marvel Cinematic Universe e il suo lavoro nei film d’autore europei. Ha anche parlato del suo lavoro nella serie Disney+ “Karl”, dedicata a Karl Lagerfeld, che ha definito come una sfida esaltante.

Brühl ha anche ricordato con affetto e rispetto il ruolo di Niki Lauda in “Rush” di Ron Howard, che ha richiesto una preparazione fisica e psicologica intensa. Ha definito Lauda come uno dei personaggi più difficili della sua carriera, che lo ha costretto a una precisione interpretativa quasi chirurgica.

Infine, Brühl ha espresso la sua ammirazione per la città di Torino e il Festival, dichiarando di amare l’eleganza e l’energia culturale della città. La sua presenza al TFF è stata resa ancora più speciale da questo legame con la città.