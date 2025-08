Dani Olmo: il sogno Champions e i ricordi con l’Inter

La nuova stagione calcistica si avvicina e il Barcellona si prepara a tornare in campo con grandi ambizioni. Dani Olmo, fantasista spagnolo, si appresta a vivere il suo secondo anno con la maglia blaugrana, dopo alcune difficoltà legate al suo trasferimento. In un’intervista a Mundo Deportivo, ha delineato gli obiettivi della squadra e le sue mete personali.

Il Barcelona si concentra sulla Champions League, trofeo sfuggito nell’ultima stagione, e Olmo non nasconde le sue aspirazioni: “È il nostro grande obiettivo e sogno. L’anno scorso eravamo vicini alla finale, ma alcuni dettagli ci hanno ostacolato”. Il calciatore desidera, a livello individuale, raggiungere un traguardo significativo: “Voglio arrivare in doppia cifra. Ventisette gol in totale sarebbero un risultato fantastico”.

Riferendosi alla controversa partita contro l’Inter, il giornalista ha chiesto a Olmo se considerasse un “furto” il gol del pareggio di Acerbi, contestato da molti per un fallo non fischiato su Gerard Martin. Olmo ha risposto con un sorriso, sottolineando che la squadra ha la responsabilità di migliorare: “Se avessimo segnato un gol in più, non ci sarebbero state discussioni. I dettagli possono influire, ma non possono essere un alibi. Dobbiamo fare meglio”.

Parlando di infortuni, ha espresso solidarietà verso il portiere Marc-André ter Stegen, attualmente in recupero: “È un compagno prezioso e speriamo torni presto”. Infine, ha condiviso la sua opinione su Hansi Flick, suo allenatore, descrivendolo come una figura autoritaria e motivante, fondamentale sia nelle dinamiche di squadra che nella disciplina.