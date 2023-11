Dani Faiv insieme a Totò Di Natale

Una speciale collaborazione tra rap e calcio: Dani Faiv annuncia il nuovo singolo dedicato al bomber dell’Udinese.

Di collaborazioni tra artisti ne abbiamo visti a bizzeffe, ma quante volte è stato possibile vedere un cantante al fianco di un calciatore. Con un video pubblicato sui social, Dani Faiv annuncia l’uscita imminente del suo nuovo singolo, con la partecipazione del bomber dell’Udinese Totò Di Natale.

La collaborazione tra Dani Faiv e Di Natale

Una maglietta con il numero 5 è il suo nome d’arte, scarpini ai piedi, ed è pronto per calciare. Ma il pallone non fa centro in rete: il calcio non fa per lui. Arriva così il saggio consiglio di Totò Di Natale, che gli si avvicina dicendo: “E’ meglio che canti, ascolta me”.

E’ questo il breve video pubblicato su Instagram dal rapper Dani Faiv, per annunciare in maniera ironica la sua collaborazione con il bomber dell’Udinese. Un’unione che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che si preannuncia già un successone.

L’uscita del nuovo singolo

Dopo “Teoria del Contrario Mixtape Vol.2” progetto debuttato lo scorso marzo, esce il 10 novembre il nuovo singolo di Dani Faiv, “Di Natale” (Columbia Records / Sony Music Italy) disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in pre-save.

Con il nuovo brano prodotto da Kanesh, il rapper rende omaggio a Totò Di Natale, il grande bomber italiano e simbolo dell’Udinese, squadra alla quale ha dedicato tutta la sua carriera. Un tributo al calcio e alle sue bandiere, che arriva direttamente dallo stile tagliente dell’artista.

Per Dani, il campione è “uno degli attaccanti più forti di sempre”. Totò ha deciso di partecipare alla cover del brano, dove è ritratto accanto all’artista. Il rapper è atteso il prossimo 28 novembre con il concerto “Teoria del Contrario Mixtape Vol.2 – Party Show”, che si terrà alla Santeria Toscana 31, a Milano.