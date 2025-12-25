Dani Alves torna a giocare in Portogallo

Dani Alves, ex terzino del Brasile e della Juventus, non gioca da quasi 3 anni, ma non ha intenzione di smettere. Sta meditando di tornare in campo alla soglia dei 43 anni e per farlo starebbe per acquistare una società di terza divisione portoghese, il Sao Joao de Ver. Alves non disputa una gara ufficiale da quando fu licenziato dai messicani del Pumas a causa del suo arresto a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza in una discoteca.

Dopo essere stato arrestato, Alves ha trascorso 14 mesi in carcere, da cui è uscito solo dopo il pagamento di una cauzione di un milione di euro. Successivamente, è riuscito a far decadere ogni accusa dopo che, in primo grado, aveva ricevuto una condanna di 4 anni e 6 mesi. È stato definitivamente assolto dall’Alta Corte di Giustizia della Catalogna il 28 marzo.

Negli ultimi tempi, Alves si è cimentato come predicatore, apparso in una chiesa evangelica a Girona, in Spagna. Tuttavia, sembra che la nuova vita non gli basta, poiché ha deciso di diventare proprietario di un club. La trattativa per acquisire il Sao Joao de Ver sarebbe ai dettagli conclusivi. L’obiettivo di Alves sarebbe quello di giocare almeno altri 6 mesi per riassaporare sensazioni e emozioni ormai dimenticate. Il Sao Joao de Ver attualmente occupa l’ultimo posto del girone A della serie C portoghese. Aiutarlo a centrare la salvezza significherebbe vincere un’altra importante sfida.