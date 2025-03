D’Angelo: Il Contributo di Acer all’Istruzione e le Prospettive per il 2025

Per Acer, il mercato dell’istruzione è di grande rilevanza strategica. L’azienda è leader nel settore dei PC per il settore educativo da anni, grazie a una strategia commerciale efficace, un ampio portafoglio di prodotti e forti relazioni con partner selezionati. Gianluca D’Angelo, Country Head di Acer, ha sottolineato l’importanza di questo segmento per la crescita e lo sviluppo dell’azienda. Acer ha investito nel fornire soluzioni tecnologiche innovative per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento, adattando i prodotti alle esigenze specifiche di studenti e insegnanti. Inoltre, la collaborazione con enti educativi e istituzioni ha consentito ad Acer di comprendere meglio il mercato e di offrire strumenti che favoriscono un ambiente di apprendimento efficace. L’approccio orientato al cliente e le partnership strategiche sono stati fondamentali per consolidare la posizione di Acer nel mercato Education, da sempre considerato un settore chiave per il futuro della tecnologia e dell’istruzione. La dedizione di Acer nell’innovazione e nella qualità dei suoi prodotti ha contribuito a rendere l’azienda un punto di riferimento nel campo dell’istruzione.