Dandy, le prime parole dopo il ritiro da Amici: tornerà l’anno prossimo?

“Ho sempre preavvisato di non saper trascrivere a parole le mie emozioni e i miei pensieri e che sono di poche parole e ovviamente lo faccio anche qui..“, ha esordito Dandy, ballerino ammesso al serale di Amici ma costretto a ritirarsi poche ore prima del debutto a causa di un infortunio. “È andata cosi, quando meno te lo aspetti, stava per iniziare il traguardo più bello che c’era ma purtroppo la porta si è chiusa poco prima di entrarci“. Dandy ha spiegato che è difficile descrivere la sensazione di accettare questo imprevisto, sentendo un dolore profondo e una certa colpa, seppur ingiustificata. Tuttavia, si riflette sull’idea che ci sia un motivo per cui tutto ciò è accaduto, sperando in un riscatto personale.

Dandy ha parlato di un’esperienza intensa e significativa vissuta all’interno del programma, ringraziando uno per uno tutti i membri dello staff per il loro lavoro e l’amore profuso. Ha evidenziato come ogni momento vissuto nel programma sia stato importante per la propria crescita personale, esprimendo gratitudine per il supporto e l’affetto ricevuto dal pubblico. Nonostante il ritiro, Dandy manifesta speranza per un possibile ritorno in futuro, chiedendo al pubblico di continuare a sostenerlo.

Attualmente, resta da capire se Dandy avrà l’opportunità di tornare il prossimo anno come Alessio. Nel frattempo, il suo infortunio lo costringe a lasciare la scuola di Amici24, con gli auguri di tutti per un futuro migliore.