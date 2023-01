Dana spintona Oriana e litiga con Giaele perché gelosa di Andrea

Dana è in modalità start working da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime due settimane ha infatti litigato con tutti, pure durante le festività. Lei sì che si è meritata il suo cachet (citofonare George Ciupilan, grazie). In questi giorni nel suo mirino c’è finita Giaele De Donà colpevole di essere troppo “vicina” ad Andrea Maestrelli.

Dana, infatti, ha candidamente ammesso di essere interessata ad Andrea e quando durante il gioco della bottiglia è scattato il bacio con la lingua fra lui e Giaele lei si è parecchio indispettita. Oggi le due hanno iniziato a litigare per un piatto di pasta e la litigata è continuata per ore.

Qualcuno, infatti, avrebbe cucinato un piatto di pasta per Edoardo ma quando Dana l’ha visto se l’è preso e se l’è mangiato. Quando hanno chiesto informazioni in merito a quel piatto sparito la modella non ha aperto bocca e solo in un secondo momento è stato scoperto che era stata lei a prenderlo. La situazione è degenerata quando Giaele glielo ha fatto notare e la Saber di tutta risposta le ha dato della morta di fame.

“Sei una morta di fame ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!”.

Offese random a cui Giaele ha risposto:

“Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”.

Dana spintona Oriana, Antonella: “Però non si spostava!”

Durante la discussione la Saber si è alzata e dal cortiletto è tornata in Casa. Sotto l’anta della porta si è scontrata con Oriana e per passare l’ha spintonata. “Le mani addosso non si mettono!” ha urlato Giaele. “Ma che c***o fai?“, ha detto Oriana. “Oh, però non si spostava” ha giustificato di Antonella.