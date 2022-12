Dana Saber urla contro Nicole, catfight al GF Vip: “Pazza, non gridare, vattene”

A differenza di certi ‘ruba cachet’ Dana Saber oggi ha deciso di iniziare a lavorare sul serio e si è data da fare già stamani. La modella ha discusso con Milena Miconi e poi ha litigato con Patrizia Rossetti. Dopo la catfight con Patty Lipsticks, la nuova arrivata si è nascosta sotto le coperte ed è scoppiata a piangere.

Dana Saber è stata raggiunta da diversi gieffini, tra cui Nicole Murgia che però ha palesato dei dubbi sulle lacrime della ragazza: “Amore me sembra un po’ esagerato piangere per una litigata sui piatti! Non si può piangere per una cavolata del genere, non ti ha nemmeno offesa. Anche perché qua succederà mille volte che uno ha da ridere con un altro“.

La new entry allora ha spiegato: “Io ho un problema. Ieri a Milena ho detto che ho un problema all’udito. Ho perso un po’ di udito e le ho detto che non stavo bene perché mi era partito l’udito. Lei prima mi ha detto ‘ma non senti bene?’. Uno si confida con te e tu cosa fai? Meno vipera, meno velenosa. Io con questa cosa ci soffro da un anno“.

Nicole ha cercato di far ragionare la coinquilina: “Ma sei sicura che te l’ha detto come insulto e per ferirti? Magari era un modo di dire della serie ‘mi ascolti?’ Perché dovrebbe attaccarti così dai?! Valuta l’ipotesi che non sia stato fatto per ferirti. Mi sembra strano che una non ti conosce e ti insulta“.

Dana Saber esplode contro Nicole.

L’amica di Dayane Mello si è indispettita ed ha risposto a tono alla Murgia (qui il video): “Tu puoi pensare quello che vuoi. Mi chiedi perché sto piangendo e io te lo dico. Che ne sai tu delle intenzioni? Ma non ho capito, se mi lascia spiegare. A quanto pare tu sai tutto e mi vuoi dire come sono andate le cose“.

Nicole allora ha dato inizio ad una nuova lite: “Sei una grande presuntuosa e abbassa la voce adesso. Vabbè Dana fa come te pare, non ce se po’ parlà con te. Madonna tesò, rilassati fatte na camomilla quando te svegli e stai più tranquilla e serena. Stai a fare la pazza. Pazza, perché fai la pazza? Abbassa il volume. Non alzare la voce e non urlare con me! Hai un egocentrismo che è assurdo“.

La discussione è finita con Dana Saber che ha chiesto a Nicole di andarsene: “Non voglio i tuoi consigli smettila! Non mi sembra proprio che vuoi parlare, tu sai già tutto. Non voglio i tuoi consigli. Non sei mia amica esci, sto parlando con loro. Ma cosa ne sai? Gli altri mi chiedono cosa è successo e tu dici ‘non è possibile’. Sono nervosa e sto piangendo non voglio sapere cosa ne pensi. Tieniti le tue opinioni per te e non disturbarmi. Ci sei o no con la testa, ma ci arrivi? Tu non c’eri come fai a sapere come sono andate le cose? Riprenditi subito immediatamente, potresti accomodarti fuori e andare dalla tua amica Milena e Patrizia“.

Queste due sono ‘famose’ come la commessa del mio negozio di alimentari di fiducia, ma almeno ci stanno donando il trash di cui abbiamo bisogno.