Dana Saber sgancia una bomba su Dayane: “Baci fake! Finzione per il pubblico lesbo”

Fin dall’ingresso di Dana Saber al GF Vip, il suo nome è stato associato a quello dell’amica Dayane Mello. La modella brasiliana però qualche giorno fa ha preso le distanze dalla gieffina, che ieri sera è stata avvisata da Alfonso Signorini. Nella notte Edoardo Donnamaria e Davide Donadei hanno chiesto a Dana Saber in che rapporti è con Dayane e tra un discorso e l’altro la new entry ha sganciato una bomba.

Secondo l’influencer marocchina, i baci dello scorso luglio tra lei e la Mello sarebbero fake (ma va?), ma non è finita qui, perché Dana ha dichiarato che Dayane l’avrebbe chiamata poco prima del suo arrivo al GF Vip per chiederle di confermare la veridicità dei limoni dati a favore di fotocamera: ‘Mi ha detto che così mi sarei presa anche il pubblico lesbo‘.

“Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello. Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip.

Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita. Sì mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima.

Mi ha chiesto ‘dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo’. Adesso dice che si dissocia, perché io non sono stata al suo gioco. Io non confermerò mai una cosa non vera! Io dico la verità. Non faccio figuracce con i telespettatori.

Palese che fosse una cosa fake e fintissima. Io non voglio solo diventare famosa, ma creare qualcosa. Se proprio voleva fare una paparazzata fake almeno doveva avvisarmi e le avrei detto di no.

Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico. Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola.

Poi lei ha detto ‘mi dissocio’, non era nemmeno il contesto giusto per tirare fuori questo, ma arriverà anche il momento”.