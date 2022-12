Dana Saber scappa: “Ho visto un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia” 

C’è un demone al GFVip?



Dana Saber credo che sia la concorrente più versatile della storia del Grande Fratello Vip: litiga a comando, si inventa storie per creare zizzania, fa discorsi a dir poco controversi e infine crea il panico in Casa parlando di apparizioni.

Ieri sera è infatti scappata dalla camera dove stava dormendo perché convinta di aver visto – cito testuali parole – “un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia“. Quando però lo ha raccontato ai suoi compagni nessuno l’ha ovviamente presa sul serio. “Si chiamano incubi, non esistono queste cose” ha risposto Luca Onestini, ma Dana ha ribattuto: “L’ho visto! Mi sono messa a pregare, ma non volevo svegliare gli altri. Non era un incubo, ero sveglia, l’ho visto!”

Ovviamente sul web è partito lo sfottò.

Dana che dice di voler dormire sul divano, perché in camera c’è un demone.

Un demone nero, col viso da mucca, seduto sulla sua valigia.

COSA?

VI PREGO, VI PREGO!#gfvip — IO BOH. MA VOI MAH. (@alwayshell0) December 24, 2022

RAGA BUONA VIGILIA A TUTTI

ma soprattutto al demone nero con la faccia da mucca seduto sulla valigia di Dana.

Auguri bello #gfvip — Martina Quilli (@martina_quilli) December 24, 2022

Dana che dice di aver paura perché ha visto un demone in stanza ☠️⚰️ #gfvip — Vale. (@valeryzorzi) December 24, 2022

Una cosa è certa, questa ragazza sa come farsi notare, anche se in quella Casa durerà quanto un gatto in tangenziale: appena gli autori la renderanno nominabile farà incetta di voti e il pubblico la caccerà con percentuali bulgare. Così magari prima di rientrare a Milano potrà farsi un viaggetto a Mosca dato che ama tanto Putin.