Dana Saber: “Quattro vipponi avevano il cellulare in casa, ecci chi”

Dana Saber è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip poco meno di un mese, ma è riuscita a litigare con tutti, pure con Milena Miconi. Fra offese random e accuse generiche, la modella marocchina più che una concorrente è sembrata un’infiltrata inserita con l’unico scopo di provocare. E riesce a farlo anche ora, a distanza di mesi dalla sua eliminazione.

Durante una diretta su Instagram, Dana Saber – che da concorrente eliminata non è mai apparsa nel parterre degli ex vipponi in studio – ha infatti dichiarato di sapere con certezza che ben quattro vipponi in casa avevano un cellulare. I quattro incriminati sarebbero: Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi.

“Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: ‘Io sono sempre stanca’. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più bella, con pure il telefono. Wilma lo stesso, Antonino anche, così come Milena. Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente”.

Superfluo sottolineare come i “cellulari” visti da Dana Saber siano in realtà dei citofoni interni che collegavano le suite con la sala regia.

Dana Saber, il vecchio sfogo contro il GFVip

Già in passato Dana Saber aveva scritto un lungo commento sul suo profilo Instagram contro il GFVip: