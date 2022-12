Dana Saber: “Mi è stato suggerito di baciarlo, se gli piaccio? Può essere”

Dana Saber ad Antonella Fiordelisi ha confessato che qualcuno di non ben identificato – su Twitter ipotizzano che sia una conversazione avvenuta in confessionale fra lei e un autore – le avrebbe suggerito di baciare George Ciupilan.

“Mi è stato suggerito di baciarlo“; quando Antonella ha chiesto “Da chi?“, Dana ha fatto il gesto del silenzio e lei ha azzardato: “Mi dici chi è stato? Ma da loro? Da qualcuno in Casa? Ma da fuori?“. Solo dopo le ha chiesto anche: “Ma tu gli piaci secondo te?“, ottenendo come risposta un sincero: “Può essere“.

L’interesse di Dana nei confronti di George non è nuovo, già giorni fa aveva detto ai suoi coinquilini di essere attratta dal vippone scatenando l’ironia del web. 24 ore prima, infatti, aveva definito Putin come il suo uomo ideale a livello estetico ed è nota a tutti da tempo la somiglianza di Ciupilan col russo.

Quel che è certo è che Dana Saber e George Ciupilan si sono davvero baciati al Grande Fratello Vip, ma non è stato un bacio passionale ma un bacio dato come prova di ricompensa. Sarà scattata un po’ di alchimia?

“Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello. Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip. Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita. Sì mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima”.