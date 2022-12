Dana Saber è entrata al Grande Fratello Vip in piena modalità start work e fin dal primo giorno ha litigato con mezza Casa. Si è messa contro Patrizia Rossetti, Milena Miconi, Nicole Murgia e addirittura Micol Incorvaia. Ha creato così tante dinamiche da essersi ampiamente meritata il cachet settimanale, ma quel che ha però detto oggi pomeriggio è deplorevole.

Parlando di uomini politici, la modella marocchina ha infatti detto che Vladimir Putin è il suo “preferito” nonché il suo “uomo ideale”. “Putin è il mio preferito, lo amo! Lui è il mio uomo ideale!“. Ovviamente spero che si riferisca all’estetica di Putin e non al capo di stato guerrafondaio che è, ma purtroppo temo che la mia sia una speranza invana.

Il fatto è avvenuto in veranda e protagonista del siparietto è stato Attilio Romita che, in vena di ricordi, ha raccontato che nella sua lunga carriera giornalistica ha intervistato svariati capi di stato come Vladimir Putin, Barack Obama e Donald Trump. Quando Dana Saber ha esordito “noooo il mio preferito” subito il giornalista le ha chiesto delucidazioni “chi, Obama?” ottenendo però come risposta un secco “no, Putin!”.

Presenta alla discussione anche Sarah Altobello che dopo aver fatto una faccia stranita in risposta alla confessione di Dana ha detto: “Il mio Trump, ma solo perché facevo la sosia di Melania Trump”.

Attilio: -“Ho fatto l’inviato da Putin, Obama, e altri”

Dana: -“Noooooo il mio preferito”

Attilio: -“Chi Obama?”

Dana: -“No Putin, è il mio ideale di uomo” CHE IMBARAZZO #gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/tFv46l6ybW — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 22, 2022

Dayane Mello ha preso le distanze da Dana giusto in tempo…

L’articolo Dana Saber choc: “Putin è il mio preferito, lo amo” proviene da Biccy.it.







Fonte