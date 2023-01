Dana la spara grossa e imbarazza i gieffini, web in rivolta: “Mi vedrei con un kalashnikov”

Nuovo scivolone al GF Vip per Dana Saber, che ieri ha imbarazzato mezza casa; anche la sua ‘migliore amica’ era visibilmente a disagio.

Tutto è iniziato quando gli autori hanno assegnato ai gieffini il compito di creare un calendario per il 2023: “Attenzione! I VIP verranno tenuti d’occhio, il loro operato sarà giudicato, in bene e in male. I concorrenti dovranno riflettere, organizzare e creare il calendario del nuovo anno, ideando sia lo stile, sia il tema, e la realizzazione degli abiti. Il GF Vip può fornire un aiuto, ma la missione deve essere portata a termine dai vip“.

Dana Saber e l’idea ‘intelligente’ sobria ed elegante per il calendario.

I concorrenti si sono radunati in cortiletto ed hanno iniziato a buttare giù delle idee per il calendario. C’è chi ha parlato di fiabe, chi ha suggerito di usare le bottiglie di vino e anche chi ha tirato in ballo le armi!

Dana rivolgendosi agli altri coinquilini ha dichiarato: “Io vorrei farmi, io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, sì e poi vestita militare“. Frase pronunciata con aria fiera, come se avesse detto qualcosa di originale e intelligente. Anche Antonella Fiordelisi – che è sua amica – si è portata le mani al volto per coprirsi.

E pensare che solo pochi giorni fa la signorina aveva espresso ammirazione per una personalità così equilibrata e compassionevole, portatrice di sani valori come la pace, l’uguaglianza e in prima linea nella lotta per i diritti LGBTQ: Putin! “Lui è il mio preferito, Vladimir Putin è il mio ideale di uomo“.

Il web contro le dichiarazioni della Saber.

“Io vorrei vedermi in un’immagine con un Kalashnikov: giustizia militare haha” @GrandeFratello ma tutto a posto? #gfvip pic.twitter.com/cA7us7hZYw — GFVip Talk 🎥👁 (@frac933) January 3, 2023

Ecco cosa ha nel cervello Dana: Putin e i kalashnikov. No, ma continuate a sostenerla eh.

Imbecilli.#GFvip #gfvip7 pic.twitter.com/1kJ3mv5O7B — ViDicoComeLaPenso (@vi_dico) January 3, 2023

In questo momento di guerra che stiamo attraversando, avere come idolo Putin e volersi fare foto con il kalashnikov in mano è vomitevole veramente..questa è Dana #GFvip #INCORVASSI — Simona Pi (@pironi_simona) January 3, 2023

Ma potete sostenere una tizia il cui uomo ideale è Putin e che per il calendario dice di volersi vestire militare con un kalashnikov?

Non so siete a conoscenza di chi è Putin e della guerra che c’è in corso.. #GFvip — nonsuccede masesuccede (@VNT_3) January 3, 2023