Dana contro Oriana, scoppia una furiosa lite: “Sporca! Volgare, pazza. Io sono forte, preparati!”

Fermi tutti, qui siamo davanti ad un record che va segnalato e celebrato. In meno di 24 ore Dana Saber è riuscita a litigare con: Milena Miconi, Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e adesso anche con Oriana Marzoli.

Tutto è iniziato perché la spagnola ha fatto notare alla Saber che il suo atteggiamento è esagerato. Dana però non l’ha presa bene: “Siete un gruppo contro di me lasciatemi in pace! Parlo di Micol, Nicole, Patrizia, Milena e anche te parli male di me in confessionale“.

Oriana con la sua solita calma e compostezza ha risposto alla nuova arrivata: “Questa mi sta dicendo che siamo un gruppo tutto unito contro di lei, io, Micol, Milena, Nicole, Patrizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Io non sto capendo nulla di quello che dice. Ma chi ti ha attaccato? A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia. Ma tu sei pazza, fuori da questa camera!”

Dana esplode contro Oriana: “Sei sporca io non ti ho leccato nulla!”

La lite si è spostata dalla camera al bagno e tutto con Antonella Fiordelisi (alla disperata ricerca di un’alleata) che ha preso le parti della new entry. La Saber ha continuato a gridare contro Micol e Oriana: “Devo fare la falsa come voi? No preferisco essere sincera che come voi bugiarde. Non mi stai simpatica perché fai parte di un gruppo di false e cattive. Stamani ho beccato Micol che sparlava di me e poi te Oriana che dici cattiverie in confessionale“.

La Marzoli ha emulato la coinquilina e si è messa ad urlare: “Se vuoi urlare sappi che so urlare anche io! Non è normale questo atteggiamento. Prima mi lecchi il c**o e ora urli“.

La famosa poetessa ermetica marocchina ha poi declamato una delicatissima composizione poetica e ha dato ad Oriana della sporca: “Io non ti ho mai leccato nulla e mai te lo leccherò, perché ce l’hai sporco! tesoro il tuo è sporco, sei sporca e volgare sappilo! Queste fanno le forti in gruppo, forte sono io babe e preparati!”

Qualcuno regali l’immunità per 3 mesi a questa scheggia impazzita, che in 48 ore ha fatto più di Luca SalaDino in 3 mesi.

Sentendomi male per Antonella che butta benzina sulla dinamica Dana vs Micol/Oriana/Milena/Nicole, lei non vedeva l’ora 🍿#GFvip pic.twitter.com/ikPQ0l6d85 — olivia (@ollygg_) December 21, 2022