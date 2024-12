Dan Sucu: Il Nuovo Protagonista del Genoa e Azionista di Maggioranza

Il Genoa ha un nuovo proprietario, Dan Sucu, un imprenditore rumeno che è diventato l’azionista di maggioranza della squadra rossoblù. La notizia è stata ufficializzata dal club, che ha comunicato l’aumento di capitale di 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e 40.000.000 euro a pagamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sucu ha sottoscritto interamente questo aumento, ottenendo così una partecipazione di circa il 77% della società, mentre i soci precedenti hanno mantenuto una quota minoritaria.

Dan Sucu, nato a Bucarest nel 1963, è noto per essere il fondatore di Mobexpert, il principale marchio di arredamento in Romania, con oltre 2.200 dipendenti. È anche un investitore stimato nel settore immobiliare e ha un ruolo significativo nel quotidiano economico “Ziarul Financiar”. Sucu ha già esperienza nel calcio, essendo proprietario del Rapid Bucarest, e ha promosso investimenti significativi in infrastrutture e accademie giovanili.

Sucu non considera il calcio solo come un’attività commerciale, ma come uno strumento sociale fondamentale. La sua filosofia si basa sull’idea di coinvolgere i giovani sportivi per trasmettere valori di inclusione e crescita personale. Ha dichiarato che è un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa CFC, evidenziando l’importanza della passione per il calcio e dell’impegno verso la comunità dei tifosi.

Il nuovo proprietario ha anche manifestato l’intenzione di promuovere una collaborazione tra il Genoa e altri club dell’Europa dell’est, incluso il Rapid Bucarest, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra a tutti i livelli. Ha espresso il desiderio di vedere i tifosi allo stadio e ha affermato di essere impaziente di vedere i progressi della squadra.

L’arrivo di Sucu ha suscitato entusiasmo tra i dirigenti locali. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha visto in questo evento un’opportunità per rafforzare il legame tra la storicità calcistica della regione e le prospettive di crescita futura. Anche l’assessora allo Sport, Simona Ferro, ha ribadito che l’introduzione di Dan Sucu rappresenta una notizia positiva non soltanto per il Genoa, ma per l’intera regione ligure.