Dan Reynolds si è sempre schierato a fianco della comunità LGBT e contro l’omofobia. Non solo parole, il leader degli Imagine Dragons infatti ha deciso di donare la sua casa d’infanzia a Las Vegas (del valore di 1 milione di dollari) ad un’associazione LGBT, Encircle.

“Ho assistito per tutta la vita al difficile percorso che fanno i giovani LGBTQ, soprattutto quelli provenienti dalle famiglie religiose. Quindi è con grande piacere che regalo casa mia a questa organizzazione di cui sono orgoglioso di far parte”.

Bello, talentuoso e anche impegnato nel sociale, un applauso a Dan Reynolds.

tune in to @GMA tomorrow for something special. I’ll be joining @tim_cook and @RyanQualtrics owner of Utah Jazz.

ps you can order this rad loveloud shirt at loveloud website. Xx pic.twitter.com/ROfP8gOsGR — Dan Reynolds (@DanReynolds) February 24, 2021

Imagine Dragons’ Dan Reynolds has donated his childhood home, valued at $1 million, to an LGBT+ organisation. 🔗: https://t.co/UPyY5SGKYo pic.twitter.com/4YnBKt0UVn — Pop Crave (@PopCrave) February 28, 2021

El cantante de la banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, donó la casa de su infancia en Las Vegas a una organización LGBT+. Parte de la campaña ‘$ 8 millones, 8 casas’ de la organización sin fines de lucro Encircle. pic.twitter.com/0PUFujsimA — lanuevanews (@lanuevanews) February 28, 2021

