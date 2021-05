Damiano David ha già smentito in più occasioni di aver fatto uso di sostanze all’Eurovision. Il leader dei Maneskin oggi ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha raccontato quello che è successo nel video che ha iniziato a circolare sabato sera. Nessuna polvere bianca, l’artista stava solo esultando (come avevamo ipotizzato io e i miei lettori).

“In quel momento ci avevano dato i 12 punti, abbiamo cominciato a esultare, Thomas ha fatto cadere un bicchiere, l’ha rotto, e io esultando ho abbassato lo sguardo verso il tavolo e poi mi sono girato come a dire: “Oh c***o”. Capisco che può essere fraintendibile, ma entrambe le mani sono visibili ed è la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di sostanze, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sò scemo, ok, ma non fino a questo punto.

Se ho visto la cantante francese e quello svizzero dopo la vittoria? No, no, sono andati via tutti”.

A tutti i francesi rosiconi…



Per me la cosa assurda è che Damiano debba spiegare una cosa del genere anzichè parlare della vittoria e della loro musica. Che vergogna #Eurovision pic.twitter.com/Kd8KtIc2xo — Valentina aka Emily 🐥🪐💛 (@ilovetanc7even) May 23, 2021

Damiano sui progetti futuri della band.

Non lo sappiamo ancora. Stiamo sicuramente lavorando tanto per il disco, adesso ci riuniremo per scriverlo e poi speriamo di fare un progetto per l’estero, sicuramente. Cercheremo di trovare il modo per fare tantissimi concerti, che era la cosa che più volevamo fare in assoluto. Ci è servito veramente tanto avere un feedback del genere perché, anche dopo Sanremo, è stato bello vedere la gente che ha apprezzato tantissimo la nostra musica. Portare questo genere, che non è molto in voga, in un contesto estero, ci rende super orgogliosi per i prossimi progetti. Sicuramente suoneremo tanto in giro.

continua su: https://music.fanpage.it/i-maneskin-a-fanpage-e-la-vittoria-della-gente-la-droga-che-polemica-stupida/

https://music.fanpage.it/