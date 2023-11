Damiano Gavino gay o etero? L’attore di Nuovo Olimpo commenta

Damiano Gavino, protagonista di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek, in questi giorni è finito al centro del gossip per aver candidamente ammesso di essere corteggiato sia da donne che da uomini. “Se sono più corteggiato da maschi o da femmine? Se la giocano!“.

Damiano Gavino: “Io corteggiato da maschi e femmine” https://t.co/onx6eCnpKa — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 25, 2023

Confessione che ha fatto a Vanity Fair e che si è poi estesa a macchia d’olio, tanto da essere stata commentata anche in una intervista più recente.

Gay o etero? “Se qualcuno me lo chiede gli rispondo”

Contattato da Pietro Cerniglia per TheWom, l’attore a domanda diretta: “ti infastidisce il tentativo di scoprire la tua identità s3ssuale?” ha così risposto: “no, perché intanto so io qual è. Poi se qualcuno ha l’idea di chiedermelo, non ho problemi a rispondergli“.

“Non ho problemi di quello che scriveranno. Di mio, sono una persona molto riservata che vive la sua vita e le sue relazioni nella maniera più sana possibile. Per quanto posso, cerco di far entrare la fama il meno possibile nella mia vita personale tenendola fuori dalla porta di casa. Mi sono ripromesso di essere quello che sono sempre stato”.

Alla fine il giornalista ha preferito glissare quella fantomatica domanda e noi non possiamo che restare col dubbio. Gavino sarà dei nostri?

Damiano Gavino è single da anni

