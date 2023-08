Damiano e Giorgia, verità sulla coppia aperta: “Tornare insieme?”

Esattamente due mesi fa Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato la loro rottura, poche ore dopo che ha iniziato a circolare un video in cui il cantante baciava un’altra ragazza: “Abbiamo deciso di lasciarci già da qualche giorno“.

L’influencer e attivista ha poi rivelato che lei e l’ex avevano una relazione aperta: “Vivevamo in maniera molto libera. Sottolineo che era tutto consensuale e condiviso. Io non ho mai visto l’esclusività come un valore. Motivo per cui la relazione tra me e lui era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Poi capisco che per molti può essere difficile da capire. Quindi l’interazione con altre persone non è mai stato un problema per noi. Non era un problema prima e non vedo come dovrebbe esserlo adesso. Questa è la verità e spero che possiate comprendere“.

La relazione Giorgia Soleri e Damiano non era monogama. Sento che siamo solo all’inizio di un nuovo drama. 👀 pic.twitter.com/OmtEMEYAXn — Fran Altomare (@FranAltomare) June 9, 2023

Damiano e Giorgia, la verità sulla coppia aperta: “Non ho accettato nulla, ma ho scelto”.

Ieri un follower della Soleri le ha scritto: “A me non pareva affatto che la vostra fosse una storia aperta, sicuro non ti facesse comodo pensare lo fosse?“. Giorgia ha spiegato che ha davvero avuto una storia non monogama con il cantante dei Maneskin e che non è stata una cosa che ha dovuto accettare, ma che ha scelto insieme a lui: “Ragazzi sono onesta, secondo me avete un’idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita. Come ho accettato la coppia aperta? Io non accetto, ma io scelgo!”

La ragazza ha poi detto che da single sta benissimo e che non tornerebbe insieme a Damiano: “Come sto adesso che sono sola? Meravigliosamente bene. Avere i miei spazi, le mie abitudini, i miei riti, è qualcosa che mi mette in pace con l’universo ed è stata una necessità di cui ho sentito presto il bisogno. Non tornerei mai indietro“.