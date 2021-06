Damiano David dei Maneskin in questi ultimi giorni ha rilasciato un paio di interviste internazionali sia in tv, sia su YouTube per NikkieTutorials ed in entrambe ha parlato (bene) di Harry Styles.

“Prendiamo ispirazione da tutte le band degli anni ‘70 ovviamente, perché sono il più grande esempio di ciò che una band possa fare. Ma attualmente ci piace molto ciò che sta facendo Harry Styles sia musicalmente, che nella sua estetica, ma anche nel fashion e nei messaggi che trasmette. Era in una boyband, gli One Direction, ed è stato criticato per questo. Ora è uno dei più grandi artisti del mondo“.

Due indizi che potrebbero accreditare la tesi lanciata dal New York Post (e mai smentita dai diretti interessati) che vedrebbe proprio Simon Cowell essere il loro nuovo manager. Simon, per chi non lo conoscesse, è il papà di X Factor nonché il creatore degli One Direction e quindi di Harry Styles.

Maneskin, Simon Cowell nuovo possibile manager, il New York Times annuncia: “Conquisteranno il mondo” https://t.co/n8LCg09jFA — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 17, 2021

Damiano dei Maneskin fan di Harry Styles, i video

🎥| “Recently, we really like what Harry Styles is doing in terms of music and also in terms of aesthetic and fashion and the message that he sends.” -Damiano from Måneskin about who inspires him. via NikkieTutorials pic.twitter.com/5FoYfHKvos — HL Daily Media (@HLDMedia) June 20, 2021

📲| Damiano from @thisismaneskin talking about Harry! “We really like his music and also his style and the messages that he sends.” via goldenrushed pic.twitter.com/6GCnr3OBN2 — HL Daily Promo (@HLDPromo) June 19, 2021



Questa non è la prima volta che Damiano dei Maneskin approfitta di un’intervista per spendere belle parole per una popstar internazionale: in passato lo ha fatto anche per Britney Spears e per Miley Cyrus, che ha ricambiato l’affetto seguendoli su Instagram.