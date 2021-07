Damiano David dei Maneskin è apparso in una puntata de Un Medico in Famiglia e no, non è una barzelletta. Anche se non è proprio come sembra.

Il frontman dei Maneskin, infatti, non ha mai “recitato” nella fortunata serie di Rai Uno, ma ha semplicemente prestato la propria immagine con “uno stile da fighetto” per la realizzazione di un falso profilo Facebook di tale Luigi Pacchiarotti.

A guardare quel profilo Facebook (inquadrato bene con tanto di foto di Damiano) è stato il piccolo Bobò che aveva avanzato qualche dubbio che quello fosse il vero figlio di Lele Martini.

La puntata incriminata risale al 2016 ed è l’undicesimo episodio della decima stagione, dal titolo Doppi Servizi. La scena – il video è su RaiPlay – è visibile al minuto 47:40.

Damiano in Un Medico In Famiglia, la scena

Come scritto da FanPage:

“Bobò sta osservando con grande attenzione il profilo Facebook di un certo Luigi Pacchiarotti. Sullo schermo scorrono le immagini di un più giovane Damiano. Tommy nota l’espressione perplessa del cugino e gli chiede: “Ma chi è quel tipo? Lo conosci?”. Il bambino replica di no. Allora Tommy lo incalza: “E perché guardi il suo profilo?”. Bobò di rimando: “Potrei essere io”. Ma il cugino tronca la conversazione: “Con quello stile da fighetto? Non credo proprio”. In una scena successiva, Bobò mostra le foto di Luigi/Damiano a suo padre Lele e gli espone i suoi dubbi: “Questi sono i miei capelli, per favore fai fare il test del DNA. Anch’io potrei non essere tuo figlio. Io ed Elena non ci somigliamo. Questo ragazzo è nato nello stesso ospedale e nello stesso giorno che sono nato io. Potrebbero averci scambiato”. Lele Martini, però, gli spiega che non c’è dubbio sul fatto che lui sia suo figlio e la pace torna a regnare sulla famiglia Martini”.

Ecco il nostro Damiano/Luigi Pacchiarotti col suo stile da fighetto: