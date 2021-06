Damiano dei Maneskin è sempre stato integerrimo durante tutta questa settimana post Eurovision Song Contest nonostante le varie offese ricevute (dalla Francia hanno parlato di droga e di squalifica, dalla Bielorussa di pervertiti che puzzano di AIDS), ma – intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni – ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ovviamente non lo ha fatto in maniera volgare, ma la frecciatina è lapalissiana.

Parlando del proprio gatto, Damiano ha svelato che si chiama Bidet “come qualcosa che in certi paesi non hanno” ed a domanda diretta se ha intenzione di sporgere denuncia contro i giornalisti francesi che lo hanno accusato di aver sniffato cocaina in diretta ha risposto: “No, perché per me la questione non si è neanche mai aperta. E’ stato solo un grosso sketch comico, in stile Zelig. Se arrivano delle scuse sono pronto a riceverle, ma adesso a tutti noi interessa solo festeggiare in barba a chi ha tentato di ostacolarci. Stiamo scrivendo nuovi pezzi e stiamo lavorando alle date del tour, nel 2022 ci sono già due date in Germania“.

Il caso droga all’Eurovision Song Contest è stato smentito da Damiano David sottoponendosi ad un test anti-droga, che ne ha certificato l’esito negativo.

“A seguito delle accuse di consumo di droga nella Green Room dell’Eurovision Song Contest Grand Final di sabato 22 maggio, l’European Broadcasting Union (Ebu), come richiesto dalla delegazione italiana, ha condotto un esame approfondito dei fatti, controllando anche tutti i filmati disponibili. Un test antidroga è stato anche fatto volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Maneskin che ha restituito un risultato negativo visto dall’Ebu. Siamo allarmati dal fatto che speculazioni imprecise che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e influenzato ingiustamente la band. Ci congratuliamo ancora una volta con i Maneskin e auguriamo loro un enorme successo. Non vediamo l’ora di lavorare con il nostro membro italiano Rai alla produzione di uno spettacolare Eurovision Song Contest in Italia il prossimo anno“.

Ora gli occhi sono tutti puntati sul loro imminente nuovo tour.