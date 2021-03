Damiano dei Maneskin sembrerebbe essere ufficialmente single, ma nel suo cuore potrebbe esserci un po’ di spazio per Giorgia Soleri, una bella ragazza romana che su Instagram ha oltre 100 mila follower e nella vita fa la modella.

Ma facciamo un passo indietro e partiamo così.



Damiano dei Maneskin su Instagram segue solo 57 persone fra cui moltissimi colleghi, un po’ di tatuatori e delle star internazionali come Miley Cyrus e Sia.

Fra le 57 persone seguite da Damiano c’è anche Giorgia Soleri che non solo ricambia il follow, ma anche tutti i like che pure il frontman dei Maneskin le mette. Insomma, l’interesse sembrerebbe essere reciproco.



E se per adesso vi ho solo dato indizi di routine, ecco ora quelli incriminati che andrebbero a sostenere la tesi del flirt in corso. Ieri sera Damiano (erano circa l’una di notte) ha pubblicato su Instagram un video in cui canta seduto sopra quello che sembrerebbe essere un letto con tanto di copriletto a righe.

Un copriletto non a caso, dato che ricompare anche nelle foto Instagram della Soleri.

Insomma, a meno che i due non siano amici di shopping ed abbiano comprato lo stesso copriletto, cosa ci faceva Damiano dei Maneskin a casa di Giorgia Soleri, dove ha passato la notte? (In tutta Italia c’è il coprifuoco, non sarebbe potuto tornare a casa a quell’ora).

A voi i commenti…