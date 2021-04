Damiano dei Maneskin sembrerebbe essere da tempo felicemente fidanzato con la modella Giorgia Soleri, ma in passato – secondo quanto scritto da Novella 2000 – il cantante avrebbe avuto un flirt con una naufraga dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi.



Il flirt di Damiano non si chiamerebbe Beatrice Marchetti (la modella tutta curve entrata nel corso dell’ultima puntata), ma Drusilla Gucci, la pronipote di Guccio Gucci che colleziona ossa e sulla scrivania ha un teschio di un gatto.

Drusilla è senza dubbio il personaggio più interessante dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi e qualche settimana fa ha pure raccontato ai suoi compagni di viaggio di vivere in una casa infestata da fantasmi che ogni tanto le parlano.

Ad aver fatto scoccare la scintilla fra Damiano e Drusilla sarebbe stato proprio l’amore per il dark ma, al di là di questo, il settimanale scandalistico non ha rivelato null’altro sulla stramba coppia. Quel che è certo è che la naufraga è attualmente single e come rivelato da sua madre ai microfoni di Casa Chi, sull’Isola non troverà nessun amore.

“A L’Isola dei Famosi non c’è nessuno che potrebbe piacerle, l’unico che potrebbe stimolarla cerebralmente potrebbe essere Awed, perché è simpatico e attivo”.

Drusilla Gucci, ecco perché ha partecipato a L’Isola dei Famosi

Drusilla non si è avvicinata a L’Isola dei Famosi perché cercata dagli autori, ma ha sostenuto il provino su consiglio del manager che l’ha segnalata alla produzione.