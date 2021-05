Damiano David dei Maneskin ha fatto colpo sulla mora delle Hurricane, Sanja Vučić, il gruppo tutto al femminile sceso all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Serbia.

Il caso è esploso anche nel suo paese dove Sanja continua a professarsi single ed innamorata del frontman.

“Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama, ma sono innamorata in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me“.

Aveva dichiarato Sanja Vucic poco prima della finale, salvo poi scoprire il suo nome e dichiararsi in conferenza stampa.

“Da quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!“.

E la foto è spuntata, con tanto di emoji dell’anello di fidanzamento con scritto “prossimo passo”.

Nel dubbio il portale serbo Blic ha parlato di Sanja che ha avuto “gli occhi puntati su Damiano per tutta la finale dell’Eurovision” ed ha “cantato e ballato tutto il tempo durante l’esibizione di Zitti e Buoni“.

Ovviamente Damiano David è felicemente fidanzato con la modella Giorgia Soleri da anni, ma questo amore platonico è la ciliegina sulla torta di un Eurovision Song Contest chiuso in bellezza.

E ne parlano anche all’estero…