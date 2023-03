Damiano dei Maneskin a casa di una famosa popstar: “Mi ha detto una cosa assurda”

Dopo l’enorme successo avuto grazie all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono volati alla volta degli USA, dove hanno ottenuto immediata fama, premi e riconoscimenti di ogni tipo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno anche incontrato le star più famose al mondo e una di loro voleva addirittura prestargli casa. Chris Martin ha detto a Damiano che avrebbe potuto tenersi per un po’ la sua enorme tenuta in California.

“Io case matte ne ho frequentate poche perché in realtà non esco quasi mai. Victoria e Thomas sono quelli che escono, io odio. Però siamo andati a casa di un personaggio molto famoso… Chris Martin. Era questa tenuta incredibile, gigante, pazzesca, con un ingresso privato alla spiaggia. – ha dichiarato il cantante durante il podcast Cachemire – Lui ci ha tenuto a dirci che ‘questa non è la vera casa nostra, siamo qui per un po’ di tempo perché stiamo facendo dei lavori a casa nostra’. Lui ha questo modo di parlare che sussurra, parla piano con questo accento inglese.

Però era una roba incredibile. E dopo è successa una cosa strana, un po’ assurda. Quando siamo tornati in America ci siamo rivisti e lui mi ha detto ‘se vuoi andarci, contatta il mio agente e sentiti libero di stare a casa mia, casa è tua!’. Due volte ci siamo visti. Io manco la Smart gli presterei e questo mi dava la casa intera. Però devo dire che è una persona davvero magnetica. Solo quella cosa non me l’aspettavo”.