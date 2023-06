Damiano David si separa da Giorgia Soleri: l’annuncio sui social

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. A diffondere il clamoroso annuncio sui social è stato il solista della band dei Maneskin. Tuttavia, qualche ora prima dello scoop, sul web è circolato un video che ritrae il cantante baciare un’altra ragazza. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore Damiano David è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere il cantante dei Maneskin protagonista di un gossip è stato l’annuncio pubblicato da lui stesso sul suo profilo Instagram.

Attraverso una Instagram Stories, il celebre solista della band romana ha annunciato di aver messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con Giorgia Soleri. Attualmente non siamo a conoscenza dei motivi che hanno condotto alla rottura definitiva. Queste sono state le parole scritte dall’artista a corredo della didascalia della foto:

Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento.

Damiano David bacia un’altra ragazza: il video

In ogni modo, qualche ora prima della diffusione dell’annuncio della separazione con Giorgia Solieri, sul web è circolato un video diventato virale nel giro di pochissime ore. Nel filmato in questione appare Damiano David scambiarsi un appassionante bacio con un’altra ragazza fuori la discoteca.

La diretta interessata sarebbe Martina Taglienti. Classe 2001, è una modella la quale, da un po’ di tempo, intrattiene una relazione d’amicizia con la band dei Maneskin. Alla luce di questo, sebbene Damiano lo ha smentito, i fan ipotizzano che sia di mezzo un tradimento. Per quanto riguarda Giorgia Soleri, quest’ultima ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.