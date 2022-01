Il trionfo a Sanremo, la vittoria all’Eurovision e le apparizioni nei più importanti show USA, ormai i Maneskin sono delle star internazionali. L’ultima performance di Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas è stata al Saturday Night Live, dove si sono esibiti con Beggin e I Wanna Be Your Slave. Dopo tutto questo successo il gruppo rock è arrivato a quasi 6 milioni di follower su Instagram e Damiano David ha da poco superato i 5 e tra questi adesso c’è anche un cantante famoso in tutto il mondo. Ieri infatti Shawn Mendes ha iniziato a seguire il collega (anche se però ancora non segue l’account ufficiale del gruppo).

ma Shawn Mendes ha iniziato a seguire damiano su ig AAAAAAAA pic.twitter.com/XzLNsjsQUZ — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) January 26, 2022

OGGI MI SENTO FIERA DI ESSERE ITALIANAAA🇮🇹🇮🇹🇮🇹😂

Shawn ha iniziato a seguire Damiano dei Maneskin su ig!! pic.twitter.com/YRt9YEp2fw — Shawn Mendes Italia (@shawn_oursmile) January 26, 2022

La reazione di Damiano David? Il cantante italiano ha subito ricambiato il follow.

damiano followed shawn back https://t.co/e5E9OA4A9b pic.twitter.com/GVepGnLh3l — shawn on instagram (@shawnmoninsta) January 26, 2022

E a proposito di canadesi famosi, il leader dei Maneskin ha ricevuto anche la benedizione di Avril Lavigne.

Damiano felt blessed per Avril Lavigne che gli tocca la spalla un po’ come I felt blessed quando fu Dam che mi toccò la spalla #damianodavid #maneskin pic.twitter.com/7KWTXbPWyL — valentina | saró libera🕊 (@comelezanzare) January 22, 2022

Damiano e Avril Lavigne esse é o tweet 💙🤟🎸 pic.twitter.com/SSgnHSas7O — FELIPE BIGS 📷 (@felipebigs_) January 22, 2022

Damiano David: “Ecco come tutto è iniziato”.