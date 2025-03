Damiano David: Scopri in anteprima ‘Funny Little Fears’

Dopo l’annuncio dell’uscita del suo primo album solista “FUNNY little FEARS”, prevista per il 16 maggio, Damiano David ha regalato ai fan un’esclusiva anteprima dei suoi nuovi brani con uno showcase all’El Rey Theatre di Los Angeles. Durante l’evento, il frontman ha eseguito alcuni inediti, oltre ai singoli “Next Summer” e “Born With a Broken Heart”, e ha presentato una sua reinterpretazione di “Nothing Breaks Like a Heart” di Miley Cyrus e Mark Ronson. Lunedì ha anche portato una versione acustica di “Next Summer” al Jimmy Kimmel Live!, segnando un passo avanti nella sua carriera solista avviata con “Silverlines”, prodotta da Labrinth.

L’album, pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, sarà disponibile in digitale e formato fisico (CD e vinile), con il pre-order già attivo. Per l’estate, Damiano è in programma nei principali festival internazionali, confermando il suo status come artista globale. I brani rilasciati fino ad ora hanno superato i 200 milioni di stream, riflettendo l’entusiasmo per questo nuovo capitolo musicale.

La tracklist dell’album include brani come “VOICES”, “NEXT SUMMER”, “ZOMBIE LADIE”, “BORN WITH A BROKEN HEART”, e molti altri. Damiano si esibirà in vari concerti in Europa e oltre, con diversi eventi già sold out. Tra le date importanti ci sono concerti a Roma, Milano, Londra, e anche in altre città come Tokyo e Buenos Aires. La risposta del pubblico è stata entusiasta, sottolineando l’attesa per le sue performance dal vivo.